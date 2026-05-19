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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Messstellen in Neuenrade

Neuenrade (ots)

Die Polizei hat am Montag an zwei Stellen in Neuenrade die Geschwindigkeit der Kraftfahrzeugführer gemessen. Zwischen 13.40 und 15.15 Uhr stand einer der Radarwagen der Polizei an der Küntroper Straße. 820 Fahrzeuge passieren in dieser Zeit die Messstelle, neun waren zu schnell. Der Schnellste fuhr 69 statt der in der geschlossenen Ortschaft erlaubten 50 km/h. Er muss als Einziger mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen; alle anderen Verstöße lagen im Verwarngeldbereich. Es handelte sich um einen Pkw mit MK-Kennzeichen.

Zwischen 15.35 und 17.35 Uhr stand das Messfahrzeug in Bieringsen, wo außerhalb geschlossener Ortschaft 70 km/h erlaubt sind. 350 Fahrzeugführer hielten sich an dieses Tempolimit, zehn waren schneller. Der Spitzenreiter mit OE-Kennzeichen wurde mit 84 km/h gemessen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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