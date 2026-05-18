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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werbeaufsteller auf Straße geworfen: Gefährlicher Eingriff

Hemer (ots)

Am frühen Sonntagmorgen haben Unbekannte einen Werbeaufsteller auf die Straße Im Ohl geworfen. Nun ermittelt die Polizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein Zeuge hörte um 3.35 Uhr ein lautes Scheppern. Als er nach draußen blickte, sah er zwei wegrennende Jugendliche. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug konnte nicht mehr bremsen, überrollte den auf der Straße liegenden Werbeaufsteller einer Bäckerei und fuhr weiter in Richtung Mendener Straße. Vor und nach diesem Vorfall wurden der Polizei Personen gemeldet, die am Anfang der Hönnetalstraße Gegenstände auf die Fahrbahn schoben: Gegen 2.30 Uhr holten Anwohner Mülltonnen zurück. Gegen 4.50 Uhr wurden der Polizei "Kinder" gemeldet, die Schilder auf die Straße stellen würden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die nähere Angaben zu den Verursachern machen könnten. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Hemer, Telefon 9099-0, zu melden. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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