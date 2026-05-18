Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugenaufruf: Frau angefahren
Plettenberg (ots)
Auf einem Supermarktparkplatz am Grafweg wurde am Samstag um ca. 17:30 Uhr eine Frau angefahren. Die 25-jährige Frau wurde beim Beladen ihres PKW von einem rückwärtsfahrenden grauen Kombi erfasst und leicht verletzt. Der Verursacher flüchtete ohne Schadensregulierung. Eine Zeugin rief vergeblich zum Anhalten. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeugführer (männlich, ca. 50-60 Jahre, graue Haare, Brillen) und zum grauen Kombi erbittet die Polizei unter 02391-9199-7211. (lubo)
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