Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Steinewerfer, Einbrecher und Diebe

Iserlohn (ots)

Die Polizei ermittelt nach Steinwürfen auf die Autobahn und bittet Zeugen um Hinweise. Demnach haben Samstagabend um kurz vor 21 Uhr drei Personen Gegenstände von einer Fußgängerbrücke nahe der Bismarckstraße auf die A46 geworfen. Ein Polo-Fahrer war in Richtung Hagen unterwegs und hörte es knallen. Offenbar wurde seine Windschutzscheibe beschädigt. Die Kinder seien weggelaufen und werdenals unterschiedlich groß beschrieben. Der Größte habe eine hellblaue Jacke getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0237191990 entgegen. (lubo)

Unbekannte haben im Laufe der vergangenen Woche an den Straßen Zur Sonnenhöhe und Am Steinhügel Tabakautomaten aufgebrochen und eine unbekannte Zahl an Zigarettenpackungen gestohlen.

In einem Lebensmittelgeschäft an der Hans-Böckler-Straße kam es am Samstagnachmittag zu einer Rangelei zwischen Kunden. Eine 28-jährige Frau gab der Polizei zu Protokoll, dass sie eine andere Frau an einem Regal gefragt habe, ob sie auch mal "schauen" dürfe. Die sei darauf regelrecht ausgeflippt und habe zum Faustschlag ausgeholt. Sie habe sich weggeduckt, so dass sie nicht getroffen wurde. Der Begleiter der Frau habe sich währenddessen mit ihrer Mutter gerangelt. Die beiden stiegen in ein Fahrzeug und fuhren davon. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und ließ Videoaufnahmen sicherstellen.

Am Samstagnachmittag, zwischen 12 und 16.45 Uhr, wurde versucht, in die Kirche Heilige Dreifaltigkeit an der Schulstraße einzubrechen. Die Polizei dokumentierte Hebelspuren an der Tür.

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Rahmenstraße wurde zwischen dem 6. Mai und dem vergangenen Sonntagnachmittag ein Pedelec gestohlen. Unbekannte brachen den Kellerverschlag auf, durchwühlten den Keller und entwendeten das Haibike AllTrail 7. Zwei weitere Kellereinbrüche gab es zwischen dem 4. Mai und dem vergangenen Freitagmorgen in einem Mehrfamilienhaus an der Kalthofener Straße. In einem der Abteile erbeuteten die Täter diverses Angelzubehör sowie einen Makita-Akkubohrer. Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen Zugang zu einem Firmengelände am Hegestück und entwendeten einen Satz Autoreifen.

Ein 62-jähriger Mann wurde am Montagmorgen bei dem Versuch erwischt, Gegenstände aus Pkw zu stehlen. Zeugen beobachtete den Mann gegen 5.25 an zwei Fahrzeugen. An dem zweiten Wagen war er offenbar erfolgreich. Während er in dem Wagen hockte, sprach ihn ein Zeuge an, worauf der Fremde flüchtete. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung entdeckte eine Polizeistreife den beschriebenen Mann in der Nähe. Er räumte ein, den Wagen durchsucht zu haben. Offenbar fand er jedoch nichts Verwertbares. Der 62-Jährige bekam eine Anzeige wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeugen.

Unbekannte sind am Samstag gegen 1 Uhr in die Grundschule an der Langerfeldstraße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und lösten dabei einen Einbruchalarm aus. Polizeibeamte durchsuchten das Gebäude ohne weitere Feststellungen. An der Gartenstraße wurde am Donnerstag zwischen 20 und 21 Uhr das Display eines abgestellten E-Bikes gestohlen. In der Nacht zum Donnerstag wurde an der Seeuferstraße in einen Bierwagen eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten einen Stromverteiler.

Ungebetene Besucher gab es auch in der Sprecherkabine des Sportplatzes Am Südenberg. Dort wurde zwischen dem 7. Mai und dem vergangenen Freitagmittag das Vorhängeschloss aufgebrochen und der Kühlschrank durchwühlt. Wie es aussieht, wurde jedoch nichts gestohlen. (cris)

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