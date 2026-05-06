PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Pedelec-Fahrerin verletzt.

Lippe (ots)

Am Dienstag (05.05.2026) wurde gegen 17:15 Uhr eine Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 20-Jährige auf dem Gehweg der Felix-Fechenbach-Straße, als ein 69-Jährige mit einem Toyota auf einen Parkplatz fahren wollte. Auf Höhe der Einfahrt kreuzte der von der Felix-Fechenbach-Straße kommende Autofahrer den Gehweg und übersah die bergabfahrende Radlerin. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die 20-Jährige wurde schwer verletzt ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird auf 2100 Euro geschätzt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 11:20

    POL-LIP: Oerlinghausen. Vier Fahrräder an Schule gestohlen.

    Lippe (ots) - Am Mittwoch (29.04.2026) stahlen Unbekannte während der Schulzeit insgesamt 4 Fahrräder am Gymnasium in der Ravensberger Straße. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet? Hinweise bitte telefonisch unter 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 11:23

    POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Einbrecher scheitern.

    Lippe (ots) - An einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße entdeckte eine Zeugin am Samstagmittag (02.05.2026) Einspruchsspuren an der Eingangstür. Ins Haus waren die Einbrecher offenbar nicht gelangt. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren