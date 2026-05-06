POL-LIP: Detmold. Pedelec-Fahrerin verletzt.
Lippe (ots)
Am Dienstag (05.05.2026) wurde gegen 17:15 Uhr eine Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 20-Jährige auf dem Gehweg der Felix-Fechenbach-Straße, als ein 69-Jährige mit einem Toyota auf einen Parkplatz fahren wollte. Auf Höhe der Einfahrt kreuzte der von der Felix-Fechenbach-Straße kommende Autofahrer den Gehweg und übersah die bergabfahrende Radlerin. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die 20-Jährige wurde schwer verletzt ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird auf 2100 Euro geschätzt.
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