POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Einbrecher scheitern.
Lippe (ots)
An einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße entdeckte eine Zeugin am Samstagmittag (02.05.2026) Einspruchsspuren an der Eingangstür. Ins Haus waren die Einbrecher offenbar nicht gelangt.
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