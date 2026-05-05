Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Einbrecher scheitern.

Lippe (ots)

An einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße entdeckte eine Zeugin am Samstagmittag (02.05.2026) Einspruchsspuren an der Eingangstür. Ins Haus waren die Einbrecher offenbar nicht gelangt.

Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

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