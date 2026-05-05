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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Einbruchsversuch im Nienheider Weg.

Lippe (ots)

Zwischen Samstagmittag und Sonntagfrüh (02./03.05.2026) versuchten Unbekannte nach derzeitigem Kenntnisstand im Nienheider Weg in ein Haus einzubrechen. Sie scheiterten jedoch. Wer Verdächtiges in dem Zusammenhang bemerkt hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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