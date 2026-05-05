POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Einbruchsversuch im Nienheider Weg.

Lippe (ots) - Am Montag (04.05.2026) gegen 14 Uhr wurde eine 38-jährige E-Scooter-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Nach eigenen Angaben war sie auf der Alten Dorfstraße unterwegs und fuhr an einem geparkten Pkw vorbei. Zeitgleich habe sie ein Fahrzeug überholt und touchiert, so dass sie gestürzt sei. Angehalten habe das dunkle Auto nicht. Das ...

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