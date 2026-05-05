POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Einbruchsversuch im Nienheider Weg.
Lippe (ots)
Zwischen Samstagmittag und Sonntagfrüh (02./03.05.2026) versuchten Unbekannte nach derzeitigem Kenntnisstand im Nienheider Weg in ein Haus einzubrechen. Sie scheiterten jedoch. Wer Verdächtiges in dem Zusammenhang bemerkt hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
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