Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. 5-Jähriger von Radfahrer angefahren - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag (03.05.2026) wurde ein 5-jähriger Junge in der Mittelstraße bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen spielte das Kind mit einem Geschwisterkind im Zeitraum von etwa 16:00 bis 17:30 Uhr vor einem Restaurant in der Mittelstraße. Dabei kam es offenbar zu einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer. Nach Zeugenaussagen schrie der Fahrer das Kind an und fuhr dann davon. Der Junge musste ärztlich versorgt werden.

Der Radfahrer wird folgendermaßen beschrieben: ca. 50 - 60 Jahre alt, braune Haare, kräftige Statur, blauer Pullover, blaue Jeans. Zeuginnen und Zeugen der Verkehrsunfallflucht werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat zu melden, Telefon 05231 6090.

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