Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Schwelentrup. E-Scooter-Fahrerin stürzt - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Montag (04.05.2026) gegen 14 Uhr wurde eine 38-jährige E-Scooter-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Nach eigenen Angaben war sie auf der Alten Dorfstraße unterwegs und fuhr an einem geparkten Pkw vorbei. Zeitgleich habe sie ein Fahrzeug überholt und touchiert, so dass sie gestürzt sei. Angehalten habe das dunkle Auto nicht.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem dunklen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell