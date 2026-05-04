Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Berlebeck. Junge auf Tretroller angefahren und abgehauen.

Lippe (ots)

Im Schlehenweg wurde ein 11-jähriger Junge am Freitagabend (01.05.2026) bei einer Verkehrsunfallflucht leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Junge gegen 20:15 Uhr den Schlehenweg in Richtung Sackgasse, als ein schwarzer Pkw (vermutlich ein Audi SQ8) mit GT-Kennung frontal mit ihm zusammenstieß. Zuerst hielt der Fahrer an und stimmte zu, dass die Polizei gerufen werde. Dann fuhr er jedoch davon. Es soll sich nach Zeugenaussagen um einen großen, kräftigen Mann mit dunkler Hautfarbe gehandelt haben.

Wer Hinweise auf den Fahrer und das Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte im Verkehrskommissariat, Telefon 05231 6090.

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