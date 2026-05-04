Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Einbrecher stehlen Münzen.

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag (02.05.2026) drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Schweibusch ein. Zwischen 15 und 18 Uhr stahlen sie Münzen aus den Wohnräumen.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang bemerkt hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

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