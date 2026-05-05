Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Bilanz Sondereinsatz - Motorradkontrollen im Kreisgebiet.

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Lippe (ots)

Am Sonntag (03.05.2026) waren viele Menschen dank weitgehend guten Wetters mit Zweirädern auf den lippischen Straßen unterwegs. Passend dazu führte der Verkehrsdienst der lippischen Polizei Motorradkontrollen am Köterberg, im Kalletal, in Falkenhagen und in Blomberg durch. Hauptsächlich wurden Geschwindigkeiten und der technische Zustand der Motorräder kontrolliert. Zusätzlich waren Kräfte der Verkehrssicherheitsberatung im Einsatz.

Im Kalletal, Langenholzhausen, waren 15 Krafträder zu schnell unterwegs. Außerhalb geschlossener Ortschaften fuhren bei zulässigen 70 km/h 11 Fahrer so schnell, das Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gefertigt werden mussten, 3 erhielten ein Verwarngeld. 8 Kradfahrer wurden mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung über 100 km/h (teilweise erheblich) gemessen. Ein 37-jähriger Herforder fuhr mit seinem Krad 171 km/h, die vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung betrug somit traurige 96 km/h. Dieser Kradfahrer trug zudem keine Sicherheitskleidung, sondern lediglich T-Shirt und kurze Hose. Zusätzlich war der TüV seines Zweirads deutlich überschritten.

Ebenfalls im Kalletal wurde ein Kradfahrer mit 182 km/h gemessen, welcher durch einen Polizeibeamten mit Dienstkrad angehalten werden sollte. Der Kradfahrer missachtete die Anhaltesignale des Beamten und flüchtete weiterhin mit hoher Geschwindigkeit. Hierbei überholte er trotz durchgezogener Linie mehrfach Pkw. Die gefahrene Geschwindigkeit war so hoch, dass der Beamte nicht ohne Risiko für sich und Unbeteiligte zum Flüchtigen aufschließen konnte. Die Verfolgung wurde abgebrochen. Ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kfz-Rennens wurde eingeleitet.

In Falkenhagen wurden außerhalb geschlossener Ortschaften 3 Motorräder mit über 100 km/h, bei erlaubten 70, festgestellt und angehalten. Ein Pkw-Fahrer überholte in einer Kurve einen Kraftradfahrer. Der Pkw-Fahrer erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Am Köterberg wurden allgemeine Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden an 3 Krafträdern technische Veränderungen festgestellt. An den Auspuffanlagen waren die sogenannten DB-Eater (Schalldämpfereinsatz) ausgebaut. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Erlöschen der Betriebserlaubnis wurden eingeleitet. In einem Fall konnte der DB-Eater vor Ort wieder eingebaut werden. In den anderen Fällen wurden die Weiterfahrten untersagt bzw. nur noch auf dem direkten Weg bis nach Hause erlaubt.

Abgerundet wurden die umfassenden Maßnahmen der Polizei im Sondereinsatz durch die Verkehrssicherheitsberater im Extertal, die an der Gaststätte "Die Kurve" präventiv aktiv waren. Sie führten zahlreiche gute Gespräche mit Motorradfahrern, händigten Info-Material aus und zeigten die Funktionsweise von Airbag-Westen. Besonderes Augenmerk legten sie in den Gesprächen auf die Sensibilisierung der Fahrerinnen und Fahrer zum Thema Sichtbarkeit.

Wie häufig in den Kontrolleinsätzen festzustellen, ist die Vielzahl der Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer verkehrssicher und mit angemessener Geschwindigkeit unterwegs. Die gemessenen Geschwindigkeitsverstöße sind jedoch Grund genug, auch weiterhin streng gegen das Rasen vorzugehen. Das Risiko von Verkehrsunfällen mit schweren Folgen steigt für zu schnelle Fahrer und unbeteiligte Verkehrsteilnehmende mit jedem km/h zu viel. Die Polizei Lippe wird die Motorradsaison weiter mit Kontrollen begleiten und wünscht allen Verkehrsteilnehmenden eine sichere Fahrt.

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