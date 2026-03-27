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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Abbiegeunfall - Beide Autofahrer unter Schock

Niederkassel (ots)

Am Donnerstagmorgen (26. März) ereignete sich gegen 06:20 Uhr an der Einmündung Wahner Straße/Schulstraße in Niederkassel-Ranzel ein Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Mann aus Niederkassel kollidierte beim Linksabbiegen von der Schulstraße auf die Wahner Straße mit seinem Fiat SUV mit dem Audi einer 19-jährigen Frau. Die junge Frau aus Niederkassel fuhr auf der bevorrechtigten Wahner Straße in Richtung Ortsausgang.

Beide Fahrer standen nach dem Unfall unter Schock, lehnten jedoch eine ärztliche Behandlung ab. Die Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat ermittelt den Unfallhergang. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Einmündungsbereich zeitweise. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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