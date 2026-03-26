Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer stürzt auf Motorhaube - 64-Jähriger leicht verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwochabend (25. März) kam es im Kreuzungsbereich Bonner Straße / Auffahrt zur Bundesautobahn 560 (BAB 560) in Sankt Augustin zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Mann leicht verletzt wurde.

Gegen 18:15 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Eitorf mit seinem Ford die Bonner Straße aus Richtung Siegburg kommend in Fahrtrichtung des Kreuzungsbereichs. Dort beabsichtigte er, nach rechts auf die Auffahrt zur BAB 560 in Richtung Bonn abzubiegen. Zeitgleich war der 64-jährige Radfahrer aus Sankt Augustin auf dem parallel verlaufenden Geh- und Radweg, ebenfalls aus Richtung Siegburg kommend, unterwegs.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der 25-Jährige sein Fahrzeug an, um dem Radfahrer die Vorfahrt zu gewähren. Beim Passieren der Kreuzung geriet der Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung ins Straucheln und stürzte auf die Motorhaube des stehenden Pkw.

Der 64-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Das Fahrrad blieb unbeschädigt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen, insbesondere warum der Radfahrer gestürzt ist, aufgenommen. (Re)

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