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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Von Fahrbahn abgekommen - 18-jähriger Fahrzeugführer verletzt

Ruppichteroth (ots)

Am Dienstagabend (24. März) kam es auf der Wendelinusstraße in Ruppichteroth zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Ruppichteroth verletzt wurde.

Gegen 21:30 Uhr befuhr der junge Mann mit einem Opel-Van die Wendelinusstraße aus Richtung Winterscheid kommend in Fahrtrichtung Winterscheiderbröl. In einer Linkskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn und kam in einem angrenzenden Waldstück zum Stillstand. Nach eigenen Angaben sei der 18-Jährige einem Tier ausgewichen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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