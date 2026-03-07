PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht auf dem Weg zur Arbeit

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am Morgen des 07.03.2026, gegen 08:00 Uhr, unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim den Fahrer eines Transporters in der Waldstraße in Wachenheim einer anlassfreien Verkehrskontrolle. Der 38-jährige Fahrzeugführer gab an, gerade auf dem Weg zur Arbeit zu sein. Da durch die Beamten deutlicher Atemalkoholgeruch beim dem Fahrzeugführer wahrgenommen werden konnte, wurde diesem ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 0,86 Promille. Die Fahrzeugschlüssel des Transporters wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
PK Brech
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

    Hettenleidelheim (ots) - Eine verletzte Person und Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich gestern (06.03.26) gegen 15:00 Uhr ereignet hat: Eine 28 Jahre alte Autofahrerin befuhr die B47 von Wattenheim kommend in Richtung Eisenberg. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer befuhr die B47 in entgegengesetzte Fahrtrichtung. ...

