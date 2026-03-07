Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht auf dem Weg zur Arbeit

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am Morgen des 07.03.2026, gegen 08:00 Uhr, unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim den Fahrer eines Transporters in der Waldstraße in Wachenheim einer anlassfreien Verkehrskontrolle. Der 38-jährige Fahrzeugführer gab an, gerade auf dem Weg zur Arbeit zu sein. Da durch die Beamten deutlicher Atemalkoholgeruch beim dem Fahrzeugführer wahrgenommen werden konnte, wurde diesem ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 0,86 Promille. Die Fahrzeugschlüssel des Transporters wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren.

