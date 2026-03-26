Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach Trickbetrug zum Nachteil einer Seniorin

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Im Dezember 2025 kam es in Neunkirchen-Seelscheid zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer 90-jährigen Frau.

Gegen Mittag erhielt die Seniorin einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Ein bislang unbekannter Mann gab sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank aus und wies auf angebliche Unstimmigkeiten auf ihrem Konto hin. Zur Klärung kündigte er einen Kollegen an, der persönlich bei ihr erscheinen werde.

Noch während des Telefonats klingelte es an der Haustür der Geschädigten. Dort stand ein weiterer unbekannter Mann, der sich als Mitarbeiter eines Online-Versandhändlers ausgab. Er forderte die Seniorin auf, ihm das Telefon zu übergeben. Anschließend führten die beiden Tatverdächtigen ein Gespräch miteinander.

Im weiteren Verlauf fragte der Mann an der Haustür nach vorhandenem Bargeld. Die Geschädigte übergab ihm daraufhin mehrere hundert Euro Bargeld sowie ihre Bankkarte. Der Unbekannte erklärte, er werde zur Hausbank gehen, um die angeblichen Unstimmigkeiten zu klären.

Rund 20 Minuten später kehrte der Mann zurück und teilte der Seniorin mit, dass alles erledigt sei und keine Probleme mehr bestünden. Erst bei einem späteren Besuch ihrer Bank wurde bekannt, dass zwischenzeitlich mehrere tausend Euro an einem Geldautomaten von ihrem Konto abgehoben worden waren.

Aufgrund eines richterlichen Beschlusses wurden nun Bilder der Videoüberwachung der Bank zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Diese können im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/198989 eingesehen werden.

Die Ermittler fragen:

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Re)

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