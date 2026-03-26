Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Fahrzeuge in Sankt Augustin aufgebrochen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Sankt Augustin (ots)

Vermutlich in der Nacht von Dienstag (24. März) auf Mittwoch (25. März) kam es zu mehreren Pkw-Aufbrüchen in Sankt Augustin-Niederpleis.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen bislang unbekannte Tatverdächtige die Fenster von insgesamt drei Fahrzeugen (Dacia, Ford und Renault) ein, die an der Mülldorfer Straße, dem Ulmen- und Eibenweg geparkt waren. Im Anschluss wurden die Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchsucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten eine Geldbörse, einige hundert Euro Bargeld und ein Handyladegerät. Der entstandene Sachschaden durch die eingeschlagenen Fensterscheiben wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Wer etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit den Pkw-Aufbrüchen festgestellt hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3321 in Verbindung.

Hinweise der Polizei:

Die Polizei möchte Sie sensibilisieren, beim Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen. Die Diebe gehen bei der Tatausführung ein hohes Risiko ein, wenn sie beim Einschlagen der Scheibe oder beim Öffnen des Fahrzeugs Lärm verursachen. Deshalb vergewissern sie sich zuvor und werfen einen kurzen Blick ins Fahrzeuginnere. Können Diebe Wertsachen im Auto ausmachen oder unter provisorischen Abdeckungen vermuten, schlagen sie wortwörtlich zu. (Re)

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