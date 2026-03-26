PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Fahrzeuge in Sankt Augustin aufgebrochen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Sankt Augustin (ots)

Vermutlich in der Nacht von Dienstag (24. März) auf Mittwoch (25. März) kam es zu mehreren Pkw-Aufbrüchen in Sankt Augustin-Niederpleis.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen bislang unbekannte Tatverdächtige die Fenster von insgesamt drei Fahrzeugen (Dacia, Ford und Renault) ein, die an der Mülldorfer Straße, dem Ulmen- und Eibenweg geparkt waren. Im Anschluss wurden die Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchsucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten eine Geldbörse, einige hundert Euro Bargeld und ein Handyladegerät. Der entstandene Sachschaden durch die eingeschlagenen Fensterscheiben wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Wer etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit den Pkw-Aufbrüchen festgestellt hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3321 in Verbindung.

Hinweise der Polizei:

Die Polizei möchte Sie sensibilisieren, beim Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen. Die Diebe gehen bei der Tatausführung ein hohes Risiko ein, wenn sie beim Einschlagen der Scheibe oder beim Öffnen des Fahrzeugs Lärm verursachen. Deshalb vergewissern sie sich zuvor und werfen einen kurzen Blick ins Fahrzeuginnere. Können Diebe Wertsachen im Auto ausmachen oder unter provisorischen Abdeckungen vermuten, schlagen sie wortwörtlich zu. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 11:24

    POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach Trickbetrug zum Nachteil einer Seniorin

    Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Im Dezember 2025 kam es in Neunkirchen-Seelscheid zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer 90-jährigen Frau. Gegen Mittag erhielt die Seniorin einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Ein bislang unbekannter Mann gab sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank aus und wies auf angebliche Unstimmigkeiten auf ihrem Konto hin. Zur Klärung kündigte ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 12:16

    POL-SU: Von Fahrbahn abgekommen - 18-jähriger Fahrzeugführer verletzt

    Ruppichteroth (ots) - Am Dienstagabend (24. März) kam es auf der Wendelinusstraße in Ruppichteroth zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Ruppichteroth verletzt wurde. Gegen 21:30 Uhr befuhr der junge Mann mit einem Opel-Van die Wendelinusstraße aus Richtung Winterscheid kommend in Fahrtrichtung Winterscheiderbröl. In einer Linkskurve ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 10:51

    POL-SU: Ladendiebe flüchten nach Tat / Tatverdächtige vorläufig festgenommen

    Siegburg (ots) - Am Dienstag (24. März) begingen eine Frau und ein Mann in Siegburg einen Ladendiebstahl und flüchteten anschließend zu Fuß. Die Frau konnte vorläufig festgenommen werden, während nach dem Mann weitergesucht wird. Gegen 12:10 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Drogeriegeschäfts an der Holzgasse das Pärchen, wie es diverse Kosmetikartikel in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren