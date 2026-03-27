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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Sprinter aufgebrochen und Elektronik geklaut

Siegburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (26. März) wurden der Polizei in Siegburg zwei Transporter gemeldet, aus denen Elektronik gestohlen worden war. Bei den zwei Fahrzeugen handelt es sich um Mercedes-Benz Sprinter. Der eine davon war am Montag (23. März), 12:00 Uhr, in der Lindenstraße abgestellt worden. Gegen 07:30 Uhr am Donnerstag stellte der Eigentümer fest, dass der Wagen aufgebrochen und der Bordcomputer sowie ein Monitor ausgebaut und gestohlen worden waren. Der zweite Sprinter war am Mittwoch (25. März) in der Beethovenstraße geparkt worden. Gegen 07:00 Uhr am Donnerstag stellte ein Zeuge fest, dass auch aus diesem Fahrzeug nach Aufbruch Elektronik in Form von zwei Monitoren gestohlen worden war. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass in beiden Fällen das Dreiecksfenster vor der Scheibe der Fahrertür herausgehebelt und so in das Fahrzeuginnere gelangt worden war. Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag. Ob die beiden Taten miteinander im Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der laufenden polizeilichen Ermittlungen, die nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls geführt werden. Hinweise zu den Taten, Tätern oder dem Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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