PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Vier Fahrräder an Schule gestohlen.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (29.04.2026) stahlen Unbekannte während der Schulzeit insgesamt 4 Fahrräder am Gymnasium in der Ravensberger Straße.

Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet? Hinweise bitte telefonisch unter 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 11:23

    POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Einbrecher scheitern.

    Lippe (ots) - An einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße entdeckte eine Zeugin am Samstagmittag (02.05.2026) Einspruchsspuren an der Eingangstür. Ins Haus waren die Einbrecher offenbar nicht gelangt. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 11:22

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Einbruchsversuch im Nienheider Weg.

    Lippe (ots) - Zwischen Samstagmittag und Sonntagfrüh (02./03.05.2026) versuchten Unbekannte nach derzeitigem Kenntnisstand im Nienheider Weg in ein Haus einzubrechen. Sie scheiterten jedoch. Wer Verdächtiges in dem Zusammenhang bemerkt hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren