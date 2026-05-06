POL-LIP: Oerlinghausen. Vier Fahrräder an Schule gestohlen.
Lippe (ots)
Am Mittwoch (29.04.2026) stahlen Unbekannte während der Schulzeit insgesamt 4 Fahrräder am Gymnasium in der Ravensberger Straße.
Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet? Hinweise bitte telefonisch unter 05231 6090.
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