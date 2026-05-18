Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Prügelei und Diebstahl
Schalksmühle (ots)
Zwei alkoholisierte Männer (39 und 43) haben sich am Samstag gegen 12 Uhr auf dem Gelände eines Supermarktes an der Bahnhofstraße geprügelt und verletzt. Zeugen informierten die Polizei. Die Beamten schrieben Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung gegen beide Beteiligten. Zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag wurde an der Bahnhofstraße ein Snackautomat beschädigt. Unbekannte bearbeiteten den Automaten so lange, bis sie Ware entnehmen konnten. (cris)
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