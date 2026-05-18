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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Prügelei und Diebstahl

Schalksmühle (ots)

Zwei alkoholisierte Männer (39 und 43) haben sich am Samstag gegen 12 Uhr auf dem Gelände eines Supermarktes an der Bahnhofstraße geprügelt und verletzt. Zeugen informierten die Polizei. Die Beamten schrieben Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung gegen beide Beteiligten. Zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag wurde an der Bahnhofstraße ein Snackautomat beschädigt. Unbekannte bearbeiteten den Automaten so lange, bis sie Ware entnehmen konnten. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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