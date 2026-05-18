POL-MK: Prügelei und Diebstahl

Kierspe (ots) - Nach Diebstählen am langen Wochenende sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte haben Freitagmittag vier Autoreifen aus einem Carport Am Krähennocken entwendet. Samstag wurde zudem festgestellt, dass in den letzten Tagen ein Rasenmäher aus einer Garage am Bordinghauser Weg gestohlen wurde. An der Volmestraße haben Unbekannte zwischen Mittwoch und Freitag zudem eine Lkw-Plane zerschnitten. Zu holen gab es jedoch nichts. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern ...

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