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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Bränden und Vandalismus

Lüdenscheid (ots)

Lüdenscheid - Zeugensuche nach Bränden und Vandalismus Fünf Mal brannte es am Wochenende. Am Samstagabend brannte gegen 21.15 Uhr eine Gartenhütte Unterm Vogelberg. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Um 22.50 Uhr brannte es dann am Hüttenberg. Offenbar wurde ein Müllcontainer in Brand gesetzt. Auch am Niederwehberg und am Brockhauser Weg wurden am Samstagabend Mülleimer und Gegenstände in Brand gesetzt. Ein 18-jähriger alkoholisierter Lüdenscheider wurde in diesem Zusammenhang festgenommen. Er wurde an einem der Brandorte zeitnah angetroffen und hatte ein Feuerzeug dabei. Nach ersten Ermittlungen wurde er schließlich entlassen. Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft. Zeugen werden daher gebeten, ihre Hinweise unter 0235190990 an die Polizei in Lüdenscheid zu richten.

Zwischen Mittwochabend und Freitagfrüh wurde die Scheibe eines Autos an der Glatzer Straße mit einem Stein eingeschlagen. Ebenso wurde von Freitag auf Samstag in der gleichen Straße ein Auto mit einer Glasflasche an der Frontscheibe beschädigt. Von Samstag auf Sonntag wurde ein weiteres Auto an der Glatzer Straße mit einem Stein an der Karosserie beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen um ihre Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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