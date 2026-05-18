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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe am Nahmerbach

Nachrodt (ots)

Am Freitag zwischen 19 und 20 Uhr haben zwei Unbekannte Personen von einem Grundstück am Nahmerbach an der Brenscheider Mühle eine Wildkamera und eine Abdeckplane gestohlen. Zeugen beobachteten zwei Personen auf Fahrrädern auf dem Grundstück. Die Polizei nahm eine Anzeige auf. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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