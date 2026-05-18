POL-MK: Diebe am Nahmerbach

Werdohl (ots) - Ein 38 Jahre alter Balver wurde Samstagabend am Busbahnhof in Gewahrsam genommen. Zeugen wählten den Notruf, da der Mann gegen einen Bus getreten und um sich gebrüllt haben soll. Nach Erscheinen der Polizei folgten Beleidigungen gegen die Einsatzkräfte. Der alkoholisierte Balver wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Dabei beleidigte und bespuckte er die Beamten. Nun folgt ein Strafverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung und ...

mehr