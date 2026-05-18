Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Diebe am Nahmerbach
Nachrodt (ots)
Am Freitag zwischen 19 und 20 Uhr haben zwei Unbekannte Personen von einem Grundstück am Nahmerbach an der Brenscheider Mühle eine Wildkamera und eine Abdeckplane gestohlen. Zeugen beobachteten zwei Personen auf Fahrrädern auf dem Grundstück. Die Polizei nahm eine Anzeige auf. (cris)
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