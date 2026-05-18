Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mülleimer in Brand gesetzt
Plettenberg (ots)
Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag Mülleimer am Busbahnhof in Brand gesetzt. Gegen 1 Uhr früh fielen die brennenden Mülleimer auf und wurden gelöscht. Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Plettenberg unter 0239191990 entgegen. (lubo)
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