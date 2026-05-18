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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Menden (ots)

Eine 74-jährige Frau wurde am Samstagmorgen beim Einkaufen in einem Geschäft an der Holzener Straße bestohlen. Gegen 10.45 Uhr kam ihr in dem Geschäft eine Frau mit schwarz/weißem Kleid und Kopftuch entgegen, stellte ihr einen Kleiderständer in den Weg, lachte sie an und lief heraus. Unmittelbar danach stellte die Seniorin fest, dass ihre Handtasche offenstand und die Geldbörse fehlte. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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