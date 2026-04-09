Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: VW-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Heute Mittag (09.04.2026) wurde eine Autofahrerin im Landkreis Sömmerda bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die 32-jährige beabsichtigte mit ihrem VW gegen 12:15 Uhr von der Autobahnabfahrt Sömmerda-Süd an einer Kreuzung auf die Landstraße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah eine 50-jährige Renaultfahrerin den VW und es kam zum Unfall. Die VW-Fahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

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