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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfallflucht

Menden (ots)

Am vergangenen Freitag zwischen 18.15 und 22 Uhr wurde auf dem Parkplatz hinter der Firma Sinn an der Hauptstraße ein geparkter, hellgrüner Smart 1Pro beschädigt. Ein anderes Fahrzeug kollidierte vermutlich im Vorbeifahren oder beim Rangieren mit der vorderen, linken Fahrzeugseite des Smart. Dadurch wurden der Kotflügel und eine Tür erkennbar verschrammt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, bei schätzungsweise ca. 1200 Euro liegt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 9099-0.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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