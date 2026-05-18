Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Einbruch in Gebrauchtwarenhandlung++Sachbeschädigungen am "Haus am See"++Fahrt ohne Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen++Alkoholisiert mit Baum kollidiert++Zeugen nach Schussabgabe gesucht++

Rotenburg (ots)

++Einbruch in Gebrauchtwarenhandlung - Monitor entwendet++

Bremervörde. Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntagabend in die Räume einer Gebrauchtwarenhandlung an der Bremer Straße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu den Verkaufs- und Büroräumen der Einrichtung. Im Inneren wurden mehrere Bürotüren, Spinde und Schränke gewaltsam geöffnet und durchsucht. Nach derzeitigem Stand entwendeten die Täter einen Monitor. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls auf. Die Polizei Bremervörde bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 04761/7489-0 zu melden.

++Sachbeschädigungen am "Haus am See"++

Bremervörde. Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ist es am "Haus am See" am Huddelberg zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten unbekannte Täter in den öffentlich zugänglichen Toilettenräumen mehrere Gegenstände. Zudem wurde ein Blitzableiter, ein Tisch sowie mehrere Stühle beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei Bremervörde bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 04761/7489-0 zu melden.

++Fahrt ohne Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen auf der A1 beendet++

Sottrum. Beamte der Autobahnpolizei haben am Sonntagnachmittag auf der Rastanlage Grundbergsee Nord an der A1 in Fahrtrichtung Bremen einen Pkw aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 59-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem waren an dem Mazda amtliche Kennzeichen angebracht, die ursprünglich für ein anderes Fahrzeug ausgegeben und bereits zur Entwertung ausgeschrieben worden waren. Das Fahrzeug selbst war nicht zugelassen. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

++Alkoholisiert mit Baum kollidiert - Fahrer leicht verletzt++

Hepstedt. Ein 65-jähriger Autofahrer ist am Sonntagvormittag auf dem Ummelweg mit seinem BMW von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 11:45 Uhr aus Richtung Hepstedt kommend in Richtung Freibad unterwegs, als er beim Abbiegen an einer Gabelung nach rechts von der Fahrbahn abkam. Durch die Kollision wurde der Fahrer leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte der Polizei Zeven fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Der Mann wurde mit zur Wache genommen und musste eine Blutprobe abgeben. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

++Zeugen nach Schussabgabe auf Trecker Treck gesucht++

Volkmarst. Am 16.05.2026 gegen 22:30 Uhr ist es auf dem Trecker Treck zu Straftaten gegen das Waffengesetz gekommen. Nun wird gegen zwei 19 und 20 Jahre alte Männer aus dem Landkreis Stade ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen führten beide Beschuldigte jeweils eine Schreckschusswaffe in ihren Pkw mit. Einer der Männer soll zudem mit einer der Waffen geschossen haben. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten bislang jedoch lediglich Zeugen festgestellt werden, die eine Schussabgabe gehört hatten. Wer den Schuss tatsächlich abgegeben hat, konnte bisher nicht eindeutig geklärt werden, da sich die beiden Beschuldigten gegenseitig belasten. Verletzt wurde durch die Schussabgabe niemand. Bei Durchsuchungen der Fahrzeuge fanden Einsatzkräfte der Polizei Bremervörde zwei Schreckschusswaffen sowie ein Einhandmesser auf. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Polizei sucht nun insbesondere Zeugen, die die Schussabgabe beobachtet haben und Angaben zu der Person machen können, die geschossen hat. Hinweise nimmt die Polizei Bremervörde unter der Telefonnummer 04761/7489-0 entgegen.

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