Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wochenendmeldung für den Zeitraum 15.05.2026 - 17.05.2026

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27356 Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg: Zeugenaufruf nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen Am 15.05.2026, zwischen 18.15 Uhr und 18.25 Uhr, wurden zwei hochmotorisierte Pkw gemeldet, welche mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit die Soltauer Straße aus Richtung Innenstadt in Richtung Hemsbünde befahren haben. Zur weiteren Aufhellung des Sachverhaltes wäre es wichtig, dass sich Zeugen, die Angaben zur Fahrweise und Verhalten der Fahrzeuge machen können, sich bei der Polizei in Rotenburg unter der Telefonnummer 04261/947-0 melden.

Rotenburg: Sachbeschädigung an einem Pkw Am 15.05.2026, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 15.55 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Auf dem rückwärtigen Parkplatz der Volksbank in der Großen Straße 63 war ein Pkw VW Golf in grau abgestellt bei dem offensichtlich die Fahrerscheibe eingeschlagen worden ist. Die Intension des Täters war nicht erkennbar. Sollten Zeugen einen Hinweis zum Tatgeschehen geben können melden Sie sich bitte bei der Polizei in Rotenburg unter der Telefonnummer 04261/947-0.

Westeresch: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Krad Am 16.05.2026, gegen 14.25 Uhr, kommt es auf der Straße "Dunkhorst" zwischen Westeresch und Sothel zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und Kradfahrer mit Sozius. Der Kradfahrer querte die Straße "Dunkhorst" aus Neuenfelde kommend und missachtete die Vorfahrt des aus Richtung Sothel kommenden Pkw. Trotz eines Ausweichversuches und einer Gefahrenbremsung war eine Kollision nicht zu vermeiden. Der 16-jährige Kradfahrer und seine 15-jährige Sozia, sowie der 80-jährige Pkw-Fahrer, alle aus der Einheitsgemeinde Scheeßel, wurden jeweils mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die Verletzungen sind jedoch zum Glück nicht lebensbedrohlich. Ein Foto befindet sich in der Anlage.

Tarmstedt: Verkehrsunfall mit fehlendem Verursacher Am 16.05.2026, gegen 17.36 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger befuhr mit seinem blauen VW die Hauptstraße in Richtung Lilienthal. Im Verlauf einer Linkskurve kam ihm ein unbekannter Pkw entgegen, welcher offensichtlich in seine Fahrspur geraten war. Um eine Kollision zu vermeiden fuhr er äußerst rechts und kam letztlich von der Fahrbahn ab und kollidierte u.a. mit einer Grundstücksmauer. Derzeit gibt es keinerlei Hinweise auf den weiteren Beteiligten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Tarmstedt zu melden. (Tel.: 04283/955180) Zeven: Feuer im Papiercontainer Am 17.05.2026, gegen 03.18 Uhr, wurde die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brand in die Berliner Straße gerufen. Aus unbekannter Ursache hatte ein 1000 Liter Papiercontainer Feuer gefangen und diesen vollständig zerstört. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein weiterer Container und eine Pkw beschädigt.

Lange, PHK

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