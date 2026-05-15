Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Ermittlungen wegen Betruges - Marihuana sichergestellt++Sachbeschädigung am öffentlichen Bücherschrank++t++Schmuckdiebstahl aus Wohnhaus++Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss++

Rotenburg (ots)

++Gemeinsame Ermittlungen wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges - Marihuana sichergestellt++

Gnarrenburg. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betruges haben Einsatzkräfte am 13.05.2026 mehrere Durchsuchungsmaßnahmen im Bereich Gnarrenburg/Kuhstedt sowie in Bremervörde und Deinstedt durchgeführt. Beteiligt waren Kräfte der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm und der Polizeiinspektion Rotenburg.

Hintergrund der Ermittlungen ist der Verdacht, dass ein Beschuldigter betrügerisch erlangte Waren in Deutschland entgegengenommen und anschließend in die Niederlande verbracht haben soll, um diese dort weiterzuveräußern. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich dabei unter anderem um größere Mengen Kupfer.

Im Zuge der Durchsuchungen wurden diverse Beweismittel sichergestellt. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte in einem Pkw an der Wohnanschrift des Beschuldigten insgesamt rund 19 Kilogramm Marihuana sicher. Die Betäubungsmittel befanden sich vakuumiert in vier Umzugskartons.

Den Beschuldigten erwartet nun ein weiteres Strafverfahren.

++Schmuckdiebstahl aus Wohnhaus in Glinstedt++

Glinstedt. Bereits am Freitag, den 10.04.2026, ist es in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Straße "Forstort - Anfang" zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus gekommen.

Bislang unbekannte Täter betraten nach bisherigen Erkenntnissen zunächst eine offenstehende Garage eines Einfamilienhauses. Dort nutzten sie einen aufgefundenen Schlüssel, um sich Zugang zum Wohnhaus zu verschaffen.

Im Obergeschoss durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten aus einer Schmuckschatulle insgesamt sechs Ringe sowie zwei Armreife. Der entstandene Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Bremervörde unter der Telefonnummer 04761/7489-0 zu melden.

++Sachbeschädigung am öffentlichen Bücherschrank in Rotenburg++

Rotenburg. In der Nacht zu Freitag ist es in der Großen Straße in der Fußgängerzone zu einer Sachbeschädigung an einem öffentlichen Bücherschrank gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm ein bislang unbekannter Verursacher mehrere Bücher aus dem Bücherschrank und warf diese auf den Boden. Zudem wurde mindestens ein Buch durch Feuer beschädigt.

Die Polizei Rotenburg bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04261/947-0 zu melden.

++Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf der A1++

Sottrum. In der Nacht zu Freitag ist es auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Bockel zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 41-jähriger Fahrer eines Mercedes gegen 01:49 Uhr auf dem Hauptfahrstreifen auf einen vorausfahrenden Skoda auf. In dem vorausfahrenden Fahrzeug befanden sich der 54-jährige Fahrzeugführer sowie dessen 24-jährige Beifahrerin. Beide wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfallverursacher ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,17 Promille. Zudem verlief ein Urintest positiv auf Kokain. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

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