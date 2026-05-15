Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Polizei begleitet Himmelfahrtsveranstaltungen im Landkreis - überwiegend friedlicher Verlauf bei hohem Besucheraufkommen

Rotenburg (ots)

Polizei begleitet Himmelfahrtsveranstaltungen im Landkreis - überwiegend friedlicher Verlauf bei hohem Besucheraufkommen

Rotenburg. Am Feiertag Christi Himmelfahrt begleiteten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Rotenburg sowie der Bereitschaftspolizei zahlreiche Veranstaltungen und sogenannte "Vatertagstouren" im gesamten Landkreis. Schwerpunkte des Einsatzes lagen rund um den Vörder See und die Diskothek "Haase" in Bremervörde, beim Schützenfest in Elsdorf sowie bei der Veranstaltung am Weichelsee in Rotenburg.

Insbesondere im Bereich des Vörder Sees und der Diskothek "Haase" hielten sich im Verlauf des Tages mehrere tausend Personen auf. Zusätzlich fand am "Haus am See" erstmals ein Veranstaltungsprogramm mit Live-Musik sowie "Ballermann- und Party-Hits" statt.

Die Polizei zeigte während des gesamten Tages Präsenz und führte zahlreiche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung durch. Insgesamt registrierten die Einsatzkräfte unter anderem mehrere Körperverletzungsdelikte, zwei Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte, zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, einen Diebstahl sowie eine sexuelle Belästigung.

Im Bereich des Vörder Sees kam es am frühen Abend zudem zu einer Vermisstensuche. Unter Beteiligung der DLRG sowie unterstützender Kräfte konnte die gesuchte Person gegen 20.15 Uhr im Bereich Bremervörde angetroffen werden.

Die Veranstaltungen verliefen trotz einzelner polizeilicher Einsätze insgesamt überwiegend friedlich. Schwerwiegende Zwischenfälle blieben aus.

Im Verlauf des Einsatzes sprach die Polizei mehrere Platzverweise aus und nahm zwei Personen in Gewahrsam.

Die Polizeiinspektion Rotenburg zieht eine insgesamt positive Bilanz des Einsatzgeschehens.

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