Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Gefährliche Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg (ots)

Gefährliche Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg. Am späten Samstagabend gegen 21:20Uhr kam es im Bereich des Berliner Rings zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 51-jähriger Mann verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Rotenburger im Bereich des Berliner Rings in der Nähe des E-Centers auf, als er von einer Gruppe von etwa vier bis fünf männlichen Jugendlichen angesprochen wurde.

Im weiteren Verlauf kam es zunächst zu einem verbalen Streit. Anschließend sollen die Jugendlichen den Mann, der sich in einem Rollstuhl befand, umstellt und gemeinschaftlich körperlich angegriffen haben. Dabei wurde der Rollstuhlfahrer ins Gesicht geschlagen und erlitt leichte Verletzungen sowie erhebliche Angst.

Die Gruppe entfernte sich anschließend in Richtung Jägerhöhe.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261- 947-0 zu melden.

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