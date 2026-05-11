Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Kleinbrand in Einfamilienhaus durch technischen Defekt++Unerlaubte Müllentsorgung an Feldweg aufgeklärt++Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf Parkplatz einer Arztpraxis++

Rotenburg (ots)

++Kleinbrand in Einfamilienhaus durch technischen Defekt++

Oerel. Am Sonntagabend, den 10.05.2026, gegen 23:00 Uhr, kam es im Logedamm zu einer Rauchentwicklung in einem Kinderzimmer eines Einfamilienhauses. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte war das Wohnhaus bereits durch die Bewohner evakuiert worden. Die Freiwillige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren vor Ort. Der Brand konnte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein technischer Defekt an einer Induktionsladefläche für Mobiltelefone ursächlich für die Brandentwicklung. Infolge eines Kurzschlusses gerieten Kleidungsstücke sowie eine Bettdecke in Brand.

Personen wurden nicht verletzt. Auch Gebäudeschäden entstanden nach aktuellem Stand nicht. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen ebenfalls nicht vor.

++Unerlaubte Müllentsorgung an Feldweg aufgeklärt++

Scheeßel. Am Sonntag, den 10.05.2026, gegen 12:16 Uhr, stellten Einsatzkräfte der Polizei am Feldweg "Vor den Höfen" im Bereich Wohlsdorf in Richtung der dortigen Bahnunterführung eine unerlaubte Müllentsorgung fest.

Vor Ort war diverser Hausrat abgelegt worden. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die eingesetzten Beamten im Abfall Hinweise auf die verantwortliche Person feststellen.

Der entsorgte Müll wurde im weiteren Tagesverlauf eigenständig wieder abgeholt.

Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unerlaubter Abfallentsorgung ein.

++Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf Parkplatz einer Arztpraxis++

Heeslingen. Bereits am Donnerstag, den 30.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 11:50 Uhr und 12:20 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Straße "Lohmanns Hoff" zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten silbernen Mercedes. Anschließend entfernte sich die verursachende Person unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Zeven unter 04281- 9592-0 zu melden.

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