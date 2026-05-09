Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zeugen gesucht: Mehrere Pkw bei Autohandel durch Brand zerstört

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Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. In der Nacht von gestern auf heute gegen 02.28 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr von Verkehrsteilnehmern zu einem Autohandel im Kastanienweg alarmiert. Die Zeugen hatten beim Vorbeifahren bemerkt, dass auf dem Gelände ein Fahrzeug im Bereich eines Reifens brannte.

Als die ersten Polizeikräfte wenige Minuten später am Einsatzort eintrafen, stand ein Volvo XC90 bereits in Vollbrand. Zudem hatten die Flammen bereits auf einen danebenstehenden Mercedes B 180 AMG sowie einen Mazda CX-5 übergegriffen.

Die Feuerwehr konnte die Brände schließlich löschen. Die drei Fahrzeuge wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Ein danebenstehender VW Passat sowie ein Mercedes Viano wurden durch die Hitzeentwicklung ebenfalls erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Der entstandene Gesamtschaden wird nach ersten polizeilichen Schätzungen auf rund 84.600 Euro beziffert.

Die Polizei hat die Brandermittlungen aufgenommen. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Brandursache sowie die genauen Hintergründe sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, denen zwischen Mitternacht und 02.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kastanienwegs und der Umgebung aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Zeven unter 04281 95920 zu melden.

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