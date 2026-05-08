Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Gegen Autoposer und Raser: Schwerpunktkontrollen in Visselhövede

Rotenburg (Wümme) (ots)

Visselhövede. Gestern zwischen 16.00 Uhr und 21.00 Uhr führten Kräfte der Polizeiinspektion Rotenburg gemeinsam mit spezialisierten Einsatzkräften aus dem Heidekreis sowie einem Zug der Bereitschaftspolizei umfangreiche Kontrollmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet durch.

Die Kontrollen fanden im Rahmen turnusmäßiger Maßnahmen zur Bekämpfung von Rasern, Autoposern und verkehrsgefährdendem Verhalten statt. Ergänzend waren vereinzelt Beschwerden aus der Bevölkerung über auffälliges Verhalten im Bereich der Gastronomie, der Fußgängerzone und von Tankstellen eingegangen. Im Kern geht es dabei immer wieder um unnötiges Umherfahren, vermeidbare Lärmverursachungen, das Missachten von Verkehrsregeln sowie riskante Fahrmanöver mit hochmotorisierten Fahrzeugen.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte etwas mehr als 30 Fahrzeuge. Dabei stellten die Beamten mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten fest. Unter anderem stand ein Fahrzeugführer mutmaßlich unter dem Einfluss von Kokain. In einem weiteren Fall bestand kein Versicherungsschutz. Zudem ergab sich in einem anderen Fall der Verdacht eines Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Darüber hinaus wurden mehrfach Mängel bei den mitzuführenden Pflichtgegenständen festgestellt.

Die Kontrollmaßnahmen wurden von zahlreichen Einwohnerinnen und Einwohnern wahrgenommen und stießen überwiegend auf positive Resonanz. Die Polizei kündigt an, ihre Schwerpunktkontrollen im gesamten Landkreis weiter zu intensivieren.

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