Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gegenstand bei Mäharbeiten schleudert gegen Auto - Fahrer leicht verletzt ++ Alkohol- und Drogenverdacht auf der A1 ++ Vorfahrt missachtet: Lkw-Fahrer leicht verletzt ++

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Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Gegenstand bei Mäharbeiten schleudert gegen Auto - Fahrer leicht verletzt ++

Bremervörde. Gestern gegen 21.00 Uhr kam es in der Spreckenser Landstraße auf Höhe eines Privatgrundstücks zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall im Zusammenhang mit Mäharbeiten.

Eine 76-jährige Frau mähte mit einer Motorsense den Grünstreifen am Fahrbahnrand, als sie vermutlich einen Stein oder einen anderen harten Gegenstand erfasste. Dieser wurde durch die Luft geschleudert und traf die Seitenscheibe der Fahrertür eines vorbeifahrenden Ford. Der 36-jährige Fahrer erschrak sich durch den Aufprall und die splitternde Scheibe so stark, dass er leichte Verletzungen erlitt. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

++ Alkohol- und Drogenverdacht auf der A1 ++

BAB 1/Hollenstedt. Beamte der Autobahnpolizei kontrollierten gestern Abend einen 40-jährigen Seat-Fahrer auf der A1. Bei der Überprüfung ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,55 Promille. Zudem erhärtete sich nach einem Drogentest der Verdacht, dass der Mann vor Fahrtantritt Kokain konsumiert hatte. Gegen den 40-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

++ Vorfahrt missachtet: Lkw-Fahrer leicht verletzt ++

Visselhövede. Gestern gegen 16.45 Uhr kam es im Bereich der L 171 / Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lastkraftwagen. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 34-jähriger Lkw-Fahrer die Vorfahrt eines 64-jährigen Fahrers eines Sattelzuges, der in Richtung Ortseingang unterwegs war. Beim anschließenden Zusammenstoß wurde der Lkw des 34-Jährigen gegen einen Zaun geschleudert. Zudem wurde ein Verkehrszeichen beschädigt.

Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Nach derzeitigem Stand war er nicht angeschnallt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 26.500 Euro geschätzt.

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