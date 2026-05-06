Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Schwerer Unfall zwischen Westeresch und Jeersdorf - Zwei Männer tödlich verletzt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Scheeßel. Heute Morgen gegen 06.35 Uhr kam es auf der L 131 zwischen Westeresch und Jeersdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Männer verstarben noch an der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 54-jähriger Mann mit drei Mitfahrern im Alter von 20, 26 und 46 Jahren mit einem Renault-Transporter die Landesstraße in Richtung Scheeßel, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Transporter touchierte mehrere Straßenbäume, wodurch der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Anschließend überschlug sich der Renault und kam auf einem angrenzenden Acker zum Liegen.

Der 20-jährige sowie der 46-jährige Mitfahrer erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der 54-jährige Fahrer und der 26-jährige Mitfahrer wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Für die umfangreiche Unfallaufnahme war die L 131 bis etwa 11.30 Uhr voll gesperrt. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Zudem wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.

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