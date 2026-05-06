Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Präventionsarbeit mit Musik: Polizeiorchester Niedersachsen begeistert Grundschülerinnen und Grundschüler in Zeven

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Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Am gestrigen Tag fand in der Turnhalle der Gosekamp-Grundschule in Zeven ein besonderer Schulworkshop im Rahmen der polizeilichen Präventionsarbeit statt. Das Polizeiorchester Niedersachsen der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen war mit insgesamt 35 Musikerinnen und Musikern aus Hannover angereist, um gemeinsam mit rund 150 Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen ein musikalisches Zeichen für ein friedliches Miteinander zu setzen.

An der Vormittagsveranstaltung nahmen Kinder der Gosekamp-Grundschule und der Aue-Mehde-Grundschule teil. Als Ehrengast begrüßten die Organisatoren Pastor Martin Knappmeyer von der evangelischen Kirche Zeven, der zudem auf einen bevorstehenden Gottesdienst unter Beteiligung des Orchesters hinwies: Das Ensemble des Polizeiorchesters Niedersachsen erscheint am Freitag, 19.06.2026 zu einem Benefizkonzert in der St.-Viti-Kirche Zeven. Der Besuch des Konzertes ist kostenlos, es wird um Spenden zur Förderung des Erhalts der St.-Viti-Kirche gebeten.

Ziel des Workshops war es, die Schülerinnen und Schüler für Werte wie Teamarbeit, gegenseitige Rücksichtnahme und ein respektvolles Miteinander zu sensibilisieren. Anhand der Zusammenarbeit innerhalb des Orchesters wurde den Kindern vermittelt, wie wichtig gemeinsames Handeln "füreinander" ist. Gleichzeitig sollte die Musik dazu beitragen, Freude zu vermitteln und die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken.

Im Mittelpunkt stand die musikalische Präventionsgeschichte "Namene". Darin wird das Schicksal eines zehnjährigen Mädchens erzählt, das an einer neuen Schule mit Ausgrenzung und Mobbing konfrontiert wird. Neben seelischen Verletzungen thematisiert die Geschichte auch den Missbrauch von Handyfotos und die Verbreitung in sozialen Medien. Durch das Eingreifen einer Lehrerin und einen gemeinsam entwickelten Anti-Mobbing-Leitspruch ("Mobbing STOP - Hilfe TOPP!") wird ein Lösungsweg aufgezeigt, der Mut macht und Solidarität fördert.

Im zweiten Teil des Workshops wurden die Kinder aktiv einbezogen. Sie erhielten Einblicke in ein symphonisches Blasorchester, lernten verschiedene Instrumente kennen und nahmen an einer gemeinsamen Orchesterprobe teil. Durch Body-Percussion und anschauliche Beispiele wurde verdeutlicht, dass Regeln - ähnlich wie im Straßenverkehr - auch beim Musizieren eine zentrale Rolle spielen. Die Kinder erfuhren, dass klare Absprachen und gegenseitiges Zuhören entscheidend sind, damit ein harmonisches Zusammenspiel gelingt.

Neben musikalischen Aspekten wurden wichtige Themen der Präventionsarbeit behandelt: gewaltfreies Verhalten, soziale Kompetenzen, der verantwortungsvolle Umgang mit sozialen Medien sowie das "Recht am eigenen Bild". Ziel war es, die Schülerinnen und Schüler zu ermutigen, sich aktiv für ein friedliches und respektvolles Miteinander einzusetzen.

Der Workshop endete mit einem gemeinsamen Finale, bei dem alle Beteiligten tanzten und die verbindende Kraft der Musik erlebten. Dabei wurde deutlich, wie wichtig Freundschaft, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und gegenseitiger Respekt sind.

Das Polizeiorchester Niedersachsen wurde bei der Durchführung durch Koordinator Uwe Klußmann begleitet. Seitens der Polizei waren die Leiterin des Polizeikommissariats Zeven, Andrea Schürmann, der Kontaktbeamte Michael Henne, das Präventionsteam mit Ute Schwiebert, Tobias Koch, Fred Krüger und Flörke Kuschkewitz und der Polizeipressesprecher Marvin Teschke vertreten.

Die Polizei und die Schulleitung ziehen ein durchweg positives Fazit: Der Workshop zeigte eindrucksvoll, wie Präventionsarbeit auf kreative Weise gelingen kann und wie Musik dazu beiträgt, wichtige gesellschaftliche Werte nachhaltig zu vermitteln.

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