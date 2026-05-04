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POL-ROW: Widerstände im Regionalzug ++ VW Cabrio brennt in Bremervörde ++ Bild in der digitalen Pressemappe ++ Polizei befreit Igel aus misslicher Lage ++

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Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Widerstand im Regionalzug endet im Polizeigewahrsam ++

Rotenburg. Am 01.05.2026 gegen 05.50 Uhr unterstützten Beamte der Polizei Rotenburg die Bundespolizei am Bahnhof bei einer randalierenden Personengruppe in einem Metronom-Zug. Die Gruppe bestand aus drei männlichen Personen im Alter von 16 bis 18 Jahren sowie einem 12-jährigen Mädchen. Der Zug hatte zuvor seine Endhaltestelle am Rotenburger Bahnhof erreicht.

Beim Versuch, die Gruppe aus dem Zug zu führen, leisteten zwei Personen plötzlich Widerstand. Sie rissen sich los und begaben sich auf das Schnellfahrgleis. Einer der Beschuldigten nahm Steine aus dem Gleisbett und warf diese in Richtung der eingesetzten Polizeikräfte. Die Bahnstrecke musste daraufhin vorübergehend gesperrt werden.

Nach kurzer Zeit konnten die Personen vom Gleis geholt und unter Kontrolle gebracht werden. Alle vier wurden zur Dienststelle gebracht. Dort störten sie den Dienstbetrieb erheblich, sodass drei Personen in Gewahrsam genommen werden mussten. Im Anschluss wurden sie zurück in ihre Hilfseinrichtung nach Bremen gebracht.

++ VW Cabrio brennt in Bremervörde ++ Bild in der digitalen Pressemappe ++

Bremervörde. Am 01.05.2026 gegen 11.00 Uhr geriet in der Ludwig-Jahn-Straße ein VW Golf 1 Cabriolet (Baujahr 1992) in Brand. Nach einem verkehrsbedingten Stopp schlugen plötzlich Flammen aus dem Motorraum.

Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig abstellen und seinen Hund in Sicherheit bringen, bevor der Motorraum vollständig ausbrannte. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand zügig und verhinderte ein Übergreifen auf umliegende Bereiche.

Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt rund 15.000 Euro. Die Fahrbahn musste im Anschluss durch eine Fachfirma gereinigt werden.

++ Polizei befreit Igel aus misslicher Lage ++ Bild in der digitalen Pressemappe ++

Zeven. Am Freitagmorgen erhielt die Polizei einen Hinweis eines besorgten Bürgers: Ein Igel war in eine Baugrube in der Kivinanstraße geraten und konnte diese nicht mehr eigenständig verlassen.

Einsatzkräfte befreiten das Tier vorsichtig aus seiner Lage. Nach einem kurzen Gesundheitscheck konnte der Igel unverletzt wieder in die Natur entlassen werden und lief davon.

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