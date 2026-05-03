Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: POL-ROW: Pressemeldung der PI Rotenburg für den Zeitraum 01.05.-03.05.2026

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Landkreis Rotenburg (W.) (ots)

++Familiärer Streit endet im Polizeigewahrsam++ Sittensen. Die Zevener Polizei wurde am Freitagmorgen, gegen 08:00 Uhr, zu einem familiären Streit in die Posener Straße in Sittensen gerufen. Dort kam es zu einem Streit, woraufhin sich ein 32-jähriger Familienangehöriger trotz Aufforderung nicht von dem Grundstück entfernte. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden beleidigt und bedroht, woraufhin der alkoholisierte Verursacher in Gewahrsam genommen wurde. Hierbei leistete er zudem Widerstand. Nachdem er dem Polizeigewahrsam zugeführt wurde, wurde er zurück in das Maßregelvollzugszentrum verbracht. Dort hatte der Verursacher Freigang. Diverse Strafverfahren wurden gegen den Herrn eingeleitet.

++Aufmerksame Jugendliche zeigen Zivilcourage++ Scheeßel. Am Freitagmittag bemerken zwei Jugendliche im Ortskern von Scheeßel eine 27-jährige Dame mit ihrem 6-jährigen Kind. Die Jugendlichen erkannten, dass die Dame offensichtlich Hilfe benötigt und sprachen sie an. Es stellte sich heraus, dass die Dame aufgrund eines häuslichen Streits mit ihrem Partner aus der gemeinsamen Wohnung geflüchtet war. Die Jugendlichen kontaktierten die Rotenburger Polizei und warteten gemeinsam mit der Dame auf das Eintreffen der Beamten.

++Kleinbrand auf dem Schulgelände++ Bremervörde. Am 01.05.2026, gegen 21:03 Uhr, mussten die Bremervörder Polizei und die örtliche Feuerwehr zu einem Kleinbrand auf dem Schulgelände Am Birkenweg in Bremervörde ausrücken. Dort waren aus bisher unbekannter Ursache Sträucher in Brand geraten. Aufgrund des schnellen Einschreitens konnte der Brand bereits nach wenigen Minuten gelöscht und schlimmeres verhindert werden.

++Streit am Weichelsee eskaliert++ Rotenburg. Am Freitagabend gerieten zwei alkoholisierte Männer am Ufer des Weichelsees in einen Streit. Im Verlauf des Streits gab einer der Männer einen Warnschuss mit einer mitgeführten Schreckschusswaffe ab, wodurch das Opfer im Gesicht verletzt worden ist. Nach einer ambulanten Behandlung wurde das Opfer aus dem Krankenhaus entlassen. Die Schreckschusswaffe wurde durch die Einsatzkräfte beschlagnahmt. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen die zwei Beteiligten eingeleitet.

++Vollsperrung der BAB 1++ BAB 1/Heidenau. Unmittelbar hinter der Anschlussstelle Heidenau ereignete sich am Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 1. Der Fahrer eines VW Golfs war in Richtung Bremen unterwegs und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen LKW auf. Hierdurch wurde der Golf gänzlich zerstört. Der 26-jährige Fahrer des Golfs wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall staute sich der Verkehr in Richtung Bremen. Ein 28-jähriger Fahrer eines Autotransporters übersah das Stauende und fuhr auf einen Lkw mit Anhänger auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Autotransporters in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge für gut drei Stunden voll gesperrt.

++Heckenbrand beschädigt zwei Schuppen und ein Carport++ Bremervörde. Am Samstagmorgen geriet bei Gartenarbeiten in der Narzissenstraße in Bremervörde eine Hecke in Brand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf zwei Schuppen und ein Carport über, ehe die alarmierte Feuerwehr den Brand löschen konnte. Die betroffenen Gebäude wurden vollständig zerstört. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

++Heizungsanlage löst starke Rauchentwicklung aus++ Frankenbostel. Eine offenbar defekte Heizungsanlage löste am Samstagnachmittag, gegen 14:50 Uhr, einen Einsatz der Feuerwehr aus. Ein 21-jähriger Bewohner bemerkte die qualmende Heizungsanlage in seinem Wohnhaus, weshalb der Notruf abgesetzt wurde. Die ebenfalls alarmierten Kollegen der Zevener Polizei sicherten den Brandort und nahmen erste Ermittlungen zur Brandursache auf. Der Brandentdecker musste kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden, da er noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr drei Katzen und einen Hund aus dem Gebäude rettete.

++Dachstuhlbrand eines Mehrparteienhauses++ Rotenburg. Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, bemerkte eine 27-jährige Bewohnerin eine starke Rauchentwicklung im Bereich ihres Balkons im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Als die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, hatte sich der Brand bereits auf den Dachstuhl des Mehrparteienhauses ausgeweitet. Die Bewohner der insgesamt 10 Wohnungen wurden evakuiert. Die Löscharbeiten des Großaufgebots der Feuerwehr dauerten bis in die frühen Morgenstunden des Sonntages an. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Der entstandene Sachschaden an dem Gebäude wird auf ca. 750.000EUR geschätzt. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt.

++18-jähriger führt Pkw unter Kokaineinfluss++ Zeven. Am Samstagabend wurde ein 18-jähriger Fahrzeugführer eines Audi A4 im Stadtgebiet von Zeven kontrolliert. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht auf eine Kokainbeeinflussung. Nachdem bei dem 18-jährigen in der Zevener Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde er aus den Maßnahmen entlassen. Ein Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den Fahranfänger eingeleitet.

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