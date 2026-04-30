Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zeugen gesucht: Rennrad nach Unfall auf der Autobahn verschwunden

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeugen gesucht: Rennrad nach Unfall auf der Autobahn verschwunden

BAB 1/Reeßum. Gestern gegen 14.53 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann mit einer 32-jährigen Mitfahrerin die Autobahn in Richtung Bremen, als sich während der Fahrt ein Teil des Fahrradträgers an ihrem VW T5 löste. In der Folge fiel ein darauf befindliches Rennrad zwischen den Anschlussstellen Bockel und Stuckenborstel auf die Fahrbahn und wurde von mindestens einem nachfolgenden Fahrzeug überfahren.

Bei einer anschließenden Nachsuche konnte das Fahrrad durch die Polizei nicht mehr aufgefunden werden. Auch ein möglicher Unfallbeteiligter meldete sich bislang nicht. Es ist daher nicht auszuschließen, dass das Rennrad durch eine bislang unbekannte Person mitgenommen wurde.

Zur Klärung des Sachverhalts werden der oder die mögliche Unfallbeteiligte sowie weitere Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Sittensen unter 04282 50870 zu melden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Rennrad der Marke Canyon. Der Wert des Rads wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

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