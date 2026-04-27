Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Festnahme eines 31-Jährigen nach Pkw-Diebstahl in Bremervörde

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Rotenburg (Wümme) (ots)

Bremervörde/Hambergen. Polizeikräfte haben am 16. April einen 31-jährigen Beschuldigten im Bereich Hambergen festgenommen und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Dem Mann werden mehrere Straftaten vorgeworfen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde in der Nacht vom 23. auf den 24. März 2026 in Bremervörde ein Pkw Mercedes GLA entwendet. Der Täter soll zuvor einen Autoschlüssel aus einem Restaurant gestohlen und anschließend das Fahrzeug damit vom Tatort entfernt haben.

In der Folge wurde der Pkw mit ebenfalls in Bremervörde entwendeten Kennzeichen genutzt, um weitere Straftaten zu begehen. Dazu zählen unter anderem Diebstähle aus SB-Hofläden sowie Tankbetrugsdelikte im Raum Bremervörde, Beverstedt, Osterholz-Scharmbeck und im Großraum Hamburg.

Am 03. April 2026 meldete eine aufmerksame Zeugin ein verdächtiges Fahrzeug in der Samtgemeinde Hambergen. Einsatzkräfte der Polizei Osterholz stellten daraufhin den entwendeten Mercedes mit falschen Kennzeichen fest. Zudem wurde ein weiterer Pkw Lexus aufgefunden, der mutmaßlich in Hamburg entwendet worden war und an dem die ursprünglichen Kennzeichen des Mercedes angebracht waren.

Vor Ort trafen die Beamten auf den 31-jährigen Beschuldigten sowie zwei weitere Personen. In den Fahrzeugen wurden unter anderem Schmuck, Bargeld, leere 25-Liter-Kanister und Akkus für Gartengeräte als mutmaßliches Diebesgut sichergestellt. Die Herkunft der Gegenstände ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der 31-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen, musste jedoch nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen werden. Am 16. April erfolgte schließlich die erneute Festnahme im Bereich Hambergen auf Grundlage eines richterlichen Haftbefehls. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Ob dem Beschuldigten und den möglichen Komplizen weitere Taten im norddeutschen Raum zuzuordnen sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Mögliche Geschädigte, insbesondere Eigentümer von sichergestelltem Schmuck oder Werkzeugakkus, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremervörde unter 04761 - 74890 zu melden.

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