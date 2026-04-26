Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: POL-ROW: ++ Verkehrsunfallflucht durch E-Scooter - 8jähriger Schüler verletzt ++ Leichtkraftrad geht in Flammen auf - Zeugen gesucht ++

Rotenburg (ots)

Rotenburg (OTS) - Verkehrsunfallflucht durch E-Scooter - 8jähriger Schüler verletzt

Bremervörde. Am Mittwoch, 22.04.26, gegen 14.05 Uhr, kam es im Bereich der Bushaltestellen des Bremervörder Schulzentrums im Birkenweg zur einer Verkehrsunfallflucht. Ein mit 2 männlichen Personen besetzter E-Scooter hat einen 8jährigen Schüler auf dem Gehweg angefahren und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Das Kind hat sich diverse Verletzungen in Form von Schürfwunden an Kopf, Knie und Hand zugezogen. Der E-Scooternutzer entfernte sich, ohne sich um den verletzen Jungen zu kümmern. Es werden Zeugen zu dieser Unfallflucht gesucht, die sich bitte mit der Polizei Bremervörde 04761 7489-0

Leichtkraftrad (125er) geht in Flammen auf

Visselhövede. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ging ein Leichtkraftrad in Visselhövede, Bahnhofstraße aus unbekannter Ursache in Flammen auf. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zu diesem Vorfall werden Zeugen gesucht.

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