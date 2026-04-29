Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zeugen gesucht: Fahrradunfall in Sittensen und Einbruch in Selsingen

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Radfahrer nach Zusammenstoß mit Kind gesucht ++

Sittensen. Gestern gegen 16.45 Uhr kam es im Bereich der Ostebrücke zwischen der Danzinger Straße und "Ostetal" zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrender im Begegnungsverkehr. Beide Beteiligten stürzten. Eine 11-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Der zweite Beteiligte, ein als älterer Mann beschriebener Radfahrer, setzte seine Fahrt anschließend fort. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Sittensen den Mann sowie mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter 04282 50870 zu melden.

++ Einbruch in Selsingen: Zeugen gesucht ++

Selsingen. Zwischen Freitag, dem 24.04.2026, und Dienstagnachmittag, dem 28.04.2026, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Wiesenweg ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremervörde unter 04761 74890 zu melden.

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