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Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: 39-Jähriger gefunden

Rotenburg (ots)

Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: 39-Jähriger gefunden

Rotenburg. Seit gestern Mittag suchte die Polizei öffentlich nach einem 39-jährigen Mann. Dieser konnte heute Morgen durch Kräfte der Bremer Polizei in einem Bremer Stadtpark angetroffen und in ein Krankenhaus verbracht werden.

Wir bedanken uns bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Medien für die Mithilfe bei der Fahndung. Es wird darum gebeten, alle in diesem Zusammenhang gespeicherten personenbezogenen Daten, insbesondere Lichtbilder des Mannes, dauerhaft aus den Unterlagen, Kanälen und/oder privaten Gruppen (WhatsApp, Facebook, Instagram etc.) zu löschen.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Charleen Tönjes
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

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