Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Meckenbeuren

Körperverletzung und Alkoholfahrt

In der Nacht zum Samstag gegen 00.30 Uhr kam es in Friedrichshafen Ailingen zu einem Vorfall, bei dem ein 34-jähriger Mann Opfer einer Körperverletzung wurde. Der Mann wurde von einer unbekannten Person mit einer Stange auf den Kopf geschlagen und erlitt dabei Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich. Nach dem Angriff fuhr der verletzte Mann mit seinem Pkw Chevrolet in Richtung Meckenbeuren. Zeugen alarmierten die Polizei, da sie den Verdacht hatten, dass der Fahrer alkoholisiert sei. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen konnten den Mann schließlich im Resedenweg in Meckenbeuren feststellen. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest konnte trotz mehrfacher Versuche nicht durchgeführt werden. Aufgrund der schweren Gesichtsverletzungen musste ein Rettungswagen hinzugerufen werden. Der Mann lehnte jedoch eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab und zeigte sich auch nicht mit der notwendigen Blutentnahme einverstanden. Gegen diese Maßnahmen leistete er sogar Widerstand, was die Situation weiter eskalieren ließ. Auch zur Entstehung seiner schweren Verletzungen wollte der 34-Jährige keine Aussage machen. Die Ermittlungen zu den Umständen des Vorfalls und der Identität des Angreifers sind im Gange. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Zeugen welche gegebenenfalls sachdienliche Angaben zu der Körperverletzung machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-3104 zu melden.

Sipplingen

BMW-Fahrer überholt Fahrradkolonne und verursacht Unfall

Am Freitag gegen 13.04 Uhr ereignete sich auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen der Bodenseewasserversorgung und "Im Gehren" in Sipplingen ein Unfall zwischen einem Pkw BMW und einem Fahrradfahrer. Der Fahrer des BMW überholte dabei eine Gruppe von sechs hintereinanderfahrenden Radfahrern, obwohl ihm Radfahrer an der engen Straße entgegenkamen. Als die entgegenkommenden Radfahrer den BMW-Fahrer auf seinen Fehler hinwiesen, reagierte dieser in einer Weise, die die Situation eskalieren ließ. Er lenkte sein Fahrzeug plötzlich nach links, direkt auf die Fahrradfahrer zu, und zwang einen 62-jährigen Radfahrer seinen Lenker nach rechts zu reißen, um einen Sturz auf die Motorhaube des BMW zu verhindern. Hierbei prallte er gegen die Bordsteinkante und stürzte anschließend in die angrenzende Grünfläche und verletzte sich dabei leicht. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend ungehindert und ohne anzuhalten fort, obwohl er offensichtlich in den Unfall verwickelt war. Zeugen welche gegebenenfalls sachdienliche Angaben zu der Körperverletzung machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Überlingen unter Tel.: 07551 804-101 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell