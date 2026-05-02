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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Scheer

Regional-Express kollidiert mit auf dem Gleis liegenden Baumstämmen

Am Freitagabend, gegen 19:10 Uhr, befuhr ein Regional-Express die Bahnstrecke von Sigmaringen nach Ulm. Unmittelbar nach dem Schloßberg-Tunnel auf Höhe Scheer kollidierte der Zug mit zwei armdicken Baumstämmen, die vorsätzlich auf dem Gleis abgelegt worden waren. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich 18 Fahrgäste sowie eine Fahrgastbegleiterin im Zug, der aus einem einzelnen Triebfahrzeug bestand. Durch die schnelle Reaktion des Lokführers, der eine Schnellbremsung einleitete, konnte Schlimmeres verhindert werden. Alle Passagiere bleiben unverletzt. Der Zug wurde daraufhin am Bahnhof Mengen zur weiteren Überprüfung abgestellt, wo alle Fahrgäste den Zug sicher verlassen konnten. Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurden Ermittlungen eingeleitet, da davon ausgegangen wird, dass die Baumstämme von Unbekannten absichtlich auf den Schienen platziert wurden. Der Vorfall hatte zur Folge, dass es zu einer etwa zwei Stündigen Verspätung des nachfolgenden Schienenverkehrs kam. Die Polizei sucht nun Zeugen, die an der Bahnstrecke möglicherweise relevante Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581 482-0 zu melden

Pfullendorf

Unfall mit Pedelec-Fahrer

Am Freitag, gegen 19:25 Uhr, ereignete sich in der Meßkircher Straße in Pfullendorf, ein Unfall, bei dem ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Mann befuhr die Meßkircher Straße und wollte bei Gebäude 6 auf einen Gehweg fahren, als er aus noch unklaren Gründen am Bordstein zu Fall kam und kurzzeitig ohnmächtig wurde. Ersthelfer versorgten den Verunfallten bis zum Eintreffen des Rettungswagens. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde bei dem 74-Jährigen Atemalkoholgeruch festgestellt. Ihm wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, der einen Wert von 1,58 Promille ergab. Aufgrund dieses Ergebnisses musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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