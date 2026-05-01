PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen
Ravensburg (ots)
Pfullendorf
Streitigkeiten unter zwei Männern arten aus
Am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr kam es in der Sigmaringer Straße, vor einer Gaststätte, zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Als diese Auseinandersetzung eskalierte zerriss ein 38-jähriger Beteiligter eine Aluminiumgetränkedose in zwei Hälften und schlug seinem 49-jährigem Kontrahenten damit mit der scharfkantigen Seite auf die Ohren. Daraufhin nahm der 49-jährige ein Klappmesser und stach seinem Gegenüber in den Bauch. Anschließend distanzierten sie sich voneinander. Beide Männer mussten anschließend in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Lebensgefahr bestand nicht. Die Männer waren zur Tatzeit deutlich alkoholisiert. Nun müssen sich beide Beteiligten wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.
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