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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Amtzell

Schwerer Brand in Amtzell, gesamter Gebäudekomplex zerstört

Am Freitagabend, gegen 22:34 Uhr, brach in Amtzell am Gehöft Ibele 1, ein verheerender Brand aus, der sich schnell ausbreitete und den gesamten Gebäudekomplex zerstörte. Die Feuerwehr und andere Rettungsdienste wurden über die Integrierte Leitstelle Bodensee-Oberschwaben alarmiert, nachdem zunächst ein brennender Stromkasten im Gebäude gemeldet worden war. Bei Eintreffen der Feuerwehr war bereits offenes Feuer an der Außenhülle des Gebäudes zu sehen. Trotz des sofortigen Löschangriffs breiteten sich die Flammen rapide aus. Die Bewohner des Anwesens konnten noch Tiere und Traktoren in Sicherheit bringen, jedoch eine Ausbreitung des Feuers nicht mehr verhindern. Trotz des massiven Einsatzes von mehreren Feuerwehren aus dem Umland gelang es nicht, den Brand einzudämmen. Der gesamte Gebäudekomplex stand am Ende in Flammen. Auch angrenzender Bewuchs sowie abseitsstehende Schuppen mussten abgelöscht werden. Die enorme Hitzeentwicklung und der Funkenflug führten dazu, dass in einiger Entfernung offene Feuer ausbrachen. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation, eine medizinische Hilfe war jedoch nicht von Nöten. Die Ermittlungen zur tatsächlichen Brandursache dauern noch an, jedoch ist bekannt, dass das Feuer in der Werkstatt des Anwesens ausbrach. Der entstandene Sachschaden wird nach erster Schätzung auf etwa eine Million Euro beziffert. An dem Einsatz waren die Polizei, der Rettungsdienst mit 19 Kräften und die Feuerwehr mit 90 Einsatzkräften beteiligt.

Ravensburg

Radfahrer stürzt und erleidet schwere Verletzungen

Am Freitagabend gegen 21:25 Uhr ereignete sich ein schwerer Fahrradunfall in Ravensburg "Im Karrer". Ein 50-jähriger Radfahrer befand sich auf dem Fahrradweg, als er alleinbeteiligt stürzte und mit seinem Hinterkopf auf die Fahrbahn prallte. Der Mann wurde dabei zunächst bewusstlos. Nach dem Unfall wurde er vom Rettungsdienst in die Oberschwabenklinik nach Ravensburg gebracht. Ersten Erkenntnissen zur Folge hat der Mann schwere Kopfverletzungen sowie eine Schlüsselbeinfraktur erlitten. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Ravensburg wurde bei dem Verunglückten ein erheblicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, um den genauen Alkoholgehalt im Blut zu bestimmen. Die näheren Umstände des Unfalls und die Frage, ob der Alkoholkonsum ursächlich für den Sturz war, werden derzeit von der Polizei untersucht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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