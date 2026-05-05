Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ In Bremervörde: Pkw stößt mit Lkw zusammen ++ Zeugen nach Unfall in Kirchwalsede gesucht ++ Update: Lkw-Unfall in Rehr ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ In Bremervörde: Pkw stößt mit Lkw zusammen ++

Bremervörde. Gestern Morgen gegen 06.00 Uhr kam es im Bereich Waldstraße/Wesermünder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw.

Eine 32-jährige Seat-Fahrerin wollte von der Waldstraße nach links in die Wesermünder Straße einbiegen und übersah dabei den von links kommenden, vorfahrtberechtigten 62-jährigen Lkw-Fahrer. Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt noch außer Betrieb.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 32-Jährige leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

++ Zeugen nach Unfall in Kirchwalsede gesucht ++

Kirchwalsede. Am 27.04.2026 gegen 16.30 Uhr kam es in der Straße Auf dem Kamp zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher bislang unbekannt ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 47-jähriger Mann mit einem Ackerschlepper und Güllefassanhänger die Strecke zwischen Kirchwalsede und Westerwalsede, als ihm eine bislang unbekannte Autofahrerin entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Mann in den Seitenraum aus. Dabei kippte der Anhänger in den Graben und löste sich vom Zugfahrzeug. Es entstand Sachschaden.

Die Fahrerin eines schwarzen VW-SUV setzte ihre Fahrt fort, ohne anzuhalten. Sie wird als etwa 50 Jahre alt, mit längeren, hellen, lockigen Haaren beschrieben. Bei dem Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen VW Tiguan oder Touareg neueren Modells handeln.

Die Polizei bittet insbesondere die beteiligte Fahrerin sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, sich unter 04261 9470 zu melden.

++ Update: Lkw-Unfall in Rehr ++

Helvesiek/Rehr. Nach dem gestrigen Unfall eines Lkw auf der Strecke zwischen Helvesiek und Lauenbrück war die Straße über mehrere Stunden voll gesperrt.

Der entstandene Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 150.000 Euro beziffert. Der 59-jährige Fahrer, der zunächst unverletzt erschien, klagte später über Beschwerden und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

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